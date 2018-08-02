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Facebook и Instagram начнут выгонять пользователей из приложений

2 Августа 2018 в 08:46
Facebook и Instagram начнут выгонять пользователей из приложений

Популярные соцсети Facebook и принадлежащая ему Instagram объявили о запуске дополнительных функций для ограничения времени, проведенного пользователями в этих приложениях, сообщает Североамериканское бюро НСН.

Новые расширения будут следить за продолжительностью пользования соцсетью в течение дня и позволят пользователям устанавливать напоминания закрывать приложения, так же как и заглушать уведомления на определенный промежуток времени.

Сообщается, что нововведения были приняты в ответ на критику социальных сетей по поводу бесконтрольного просмотра ленты пользователями. Facebook и Instagram отметили, что хотят сделать время, проведенное юзерами в приложениях, «намеренным, позитивным и вдохновляющим».

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