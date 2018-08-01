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Тела убитых в ЦАР журналистов доставят в Москву 4 августа

1 Августа 2018 в 12:21
Тела убитых в ЦАР журналистов доставят в Москву 4 августа

Тела российских репортеров, убитых в Центральноафриканской республике, переправят на родину в субботу, 4 августа. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Андрея Коняхина - руководителя Центра управления расследованиями Михаила Ходорковского.

По словам Коняхина, консул РФ в ЦАР рассказал, что в пятницу, 3 августа, тела погибших передадут российским представителям, после чего их отправят самолётом в Москву. Коняхин считает, что в обстоятельствах убийства журналистов немало непонятных моментов. Он сомневается, что за преступление могут быть ответственны экстремистские мусульманские группировки.

Как стало известно во вторник, 31 июля, в Центральноафриканской республике были убиты журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко. Они занимались съёмками материала о частных военных компаниях. Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала, что поездка журналистов в ЦАР была оформлена в качестве туристической.

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