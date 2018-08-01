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Захарова: Погибшие в ЦАР журналисты оформили поездку как туристическую

1 Августа 2018 в 11:26
Захарова: Погибшие в ЦАР журналисты оформили поездку как туристическую

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что организаторы поездки российских журналистов в ЦАР оформили визит в республику как туристический, пишет RT.

По словам Захаровой, у погибших не было при себе паспортов, что усложнило процесс опознания тел.

«Исходя из того, что не было ни паспортов, ни информации относительно их там нахождения, наше посольство и центральный аппарат министерства запросили посольство ЦАР в Москве... были подняты документы. Мы знаем, что они оформили свой въезд на территорию ЦАР как туристический», — заявила Захарова.

При этом официальный представитель МИД отметила, что ведомство окажет необходимую помощь семьям погибших, пишет «Газета.ру».

Напомним, трое российских журналистов, Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и Александр Расторгуев, были убиты в Центральноафриканской Республики 31 июля. Известно, что они занимались съёмкой документального фильма о ЧВК «Вагнер». Как сообщает «Утро.ру», водитель автобуса, в котором были журналисты, выжил. Предположительно, при нападении он мог сбежать.

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