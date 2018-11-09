Техосмотр предлагают проводить по новым правилам

Рекомендовать периодичность осмотра она будет, исходя из особенностей эксплуатации машины, данных о ДТП, страховых случаях, пробеге.
Если все параметры будут в норме, то техосмотр можно будет проходить реже, и обойдется он владельцу дешевле.
Если у машины будет «плохая» история, то и техосмотр придется делать чаще и стоить он будет дороже.
Ura.ru уточняет, прежде чем техосмотр будет проводить по новым правилам, должно пройти несколько лет, чтобы сформировать историю авто.
Председатель общественного объединения «Движение автомобилистов России» Виктор Похмелкин рассказал НСН, почему в России так часто угоняют авто.