Пятница
09 ноября
USD 66.22
EUR 75.67
Горячие новости

Техосмотр предлагают проводить по новым правилам

9 Ноября 2018 в 08:53
Техосмотр предлагают проводить по новым правилам
В России снова предлагают изменить правила техосмотра. Как рассказал «Ъ» представитель компании «Электронный паспорт» Борис Ионов, идет разработка сервиса, который позволит создать «индивидуальную программу».

Рекомендовать периодичность осмотра она будет, исходя из особенностей эксплуатации машины, данных о ДТП, страховых случаях, пробеге.

Если все параметры будут в норме, то техосмотр можно будет проходить реже, и обойдется он владельцу дешевле.

Если у машины будет «плохая» история, то и техосмотр придется делать чаще и стоить он будет дороже.

Ura.ru уточняет, прежде чем техосмотр будет проводить по новым правилам, должно пройти несколько лет, чтобы сформировать историю авто.

Председатель общественного объединения «Движение автомобилистов России» Виктор Похмелкин рассказал НСН, почему в России так часто угоняют авто.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.