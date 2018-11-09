Техосмотр предлагают проводить по новым правилам

В России снова предлагают изменить правила техосмотра. Как рассказал «Ъ» представитель компании «Электронный паспорт» Борис Ионов, идет разработка сервиса, который позволит создать «индивидуальную программу».

Рекомендовать периодичность осмотра она будет, исходя из особенностей эксплуатации машины, данных о ДТП, страховых случаях, пробеге.

Если все параметры будут в норме, то техосмотр можно будет проходить реже, и обойдется он владельцу дешевле.

Если у машины будет «плохая» история, то и техосмотр придется делать чаще и стоить он будет дороже.

Ura.ru уточняет , прежде чем техосмотр будет проводить по новым правилам, должно пройти несколько лет, чтобы сформировать историю авто.