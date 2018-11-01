Талантливым артистам помогут получить второе высшее образование бесплатно

Президент Ассоциации учебных заведений культуры и искусства, ректор ВГИКа Владимир Малышев заявил, что президентские гранты смогут позволить талантливым людям бесплатно получить второе высшее образование.

По его словам, выделено более 20 грантов. Особые комиссии, состоящие из профессионалов из ведущих учебных заведений, определят получателей. Отбор претендентов должен проходить открыто и непредвзято, добавил он.

Ранее сообщалось, что назван крупнейший получатель гранта президента России – проект, занимающийся организацией обучения талантливых детей в сфере культуры. Данный проект получил 112 миллионов рублей.