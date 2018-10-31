Назван крупнейший получатель гранта президента РФ

Самая крупная заявка, получившая президентский грант в рамках второго конкурса 2018 года – проект, занимающийся организацией обучения талантливых детей в сфере культуры. Об этом объявил первый заместитель главы администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко.

Данный проект получил 112 миллионов рублей от Фонда президентских грантов. В первом конкурсе 2018 года 115 миллионов рублей предоставлено для организации молодежного симфонического оркестра. Коллектив уже 27 ноября выступит с первым концертом на сцене зала имени Чайковского.

Самый маленький проект-победитель получил 83 тысячи рублей. Они пойдут на развитие атлетического клуба из Белгорода, который организует занятия для молодежи в райцентрах. Самый удалённый от Москвы проект - из якутского села Таймылыр на берегу Северного Ледовитого океана. Средства Фонда получит некоммерческая организация «Ассоциация женщин-автолюбителей Якутии».

В общей сложности победителями второго грантового конкурса 2018 года названы 2022 некоммерческие организации. В целом им выделено 4 миллиарда 690 миллионов рублей.