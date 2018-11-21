Таиланд ввел электронные визы для иностранных туристов

Таиланд официально ввел в эксплуатацию систему въезда в страну по электронным визам, передает «Синьхуа».

Новая система призвана бороться с чрезмерной загруженностью аэропортов страны.

Раньше туристы тратили от 60 до 120 минут, чтобы получить визу по прибытию и пройти миграционный контроль в аэропортах страны. Теперь предварительная подача заявки на визу онлайн не менее, чем за 24 часа до прибытия в Таиланд на срок до 30 дней в сократит миграционный процесс до одной минуты.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин в эфире НСН рассказал, что, несмотря на финансовые трудности, число российских путешественников растет - как внутри России, так и за рубеж.

