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Таиланд ввел электронные визы для иностранных туристов

21 Ноября 2018 в 22:57
Таиланд ввел электронные визы для иностранных туристов

Таиланд официально ввел в эксплуатацию систему въезда в страну по электронным визам, передает «Синьхуа».

Новая система призвана бороться с чрезмерной загруженностью аэропортов страны.

Раньше туристы тратили от 60 до 120 минут, чтобы получить визу по прибытию и пройти миграционный контроль в аэропортах страны. Теперь предварительная подача заявки на визу онлайн не менее, чем за 24 часа до прибытия в Таиланд на срок до 30 дней в сократит миграционный процесс до одной минуты.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин в эфире НСН рассказал, что, несмотря на финансовые трудности, число российских путешественников растет - как внутри России, так и за рубеж.

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