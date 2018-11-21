Среда
21 ноября
USD 65.59
EUR 75.18
Горячие новости

Сыгравший доктора Хауса актер Хью Лори стал кавалером ордена Британской империи

21 Ноября 2018 в 20:14
Сыгравший доктора Хауса актер Хью Лори стал кавалером ордена Британской империи

Британский актер Хью Лори, прославившийся ролью доктора Хауса в одноименном американском телесериале, получил орден Британской империи 3-й степени. Об этом сообщила пресс-служба британской королевской семьи в Twitter.

Торжественная церемония награждения прошла в Букингемском дворце, в ней участвовал наследник британского престола - принц Уэльский Чарльз. В сообщении Букингемского дворца говорится, что актер удостоен награды «за службу драматическому искусству», передает ТАСС.

Орден Британской империи был учрежден в 1917 году королем Георгом V, дедом нынешней королевы Елизаветы II. Награда присуждается за выдающиеся личные профессиональные достижения, волонтерскую деятельность и усилия по улучшению репутации страны.

Ранее экс-участник группы «На-На» Владимир Левкин в эфире НСН поздравил музыканта и продюсера Бари Алибасова и актрису Лидию Федосееву-Шукшину с бракосочетанием и заявил, что им стоило сыграть свадьбу гораздо раньше.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.