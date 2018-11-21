Сыгравший доктора Хауса актер Хью Лори стал кавалером ордена Британской империи

Британский актер Хью Лори, прославившийся ролью доктора Хауса в одноименном американском телесериале, получил орден Британской империи 3-й степени. Об этом сообщила пресс-служба британской королевской семьи в Twitter.

Торжественная церемония награждения прошла в Букингемском дворце, в ней участвовал наследник британского престола - принц Уэльский Чарльз. В сообщении Букингемского дворца говорится, что актер удостоен награды «за службу драматическому искусству», передает ТАСС.

Орден Британской империи был учрежден в 1917 году королем Георгом V, дедом нынешней королевы Елизаветы II. Награда присуждается за выдающиеся личные профессиональные достижения, волонтерскую деятельность и усилия по улучшению репутации страны.

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