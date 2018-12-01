Священники канонической УПЦ снова вызваны на допрос в СБУ

Служба безопасности Украины вызвала на допрос священников Сарненской епархии канонической Украинской православной церкви. Об этом сообщили в информационно-просветительском отделе УПЦ.

Как говорится в сообщении, священнослужители получили повестки о вызове на допрос к заместителю начальника следственного отдела СБУ по Ровенской области. Отмечается, что они будут допрошены в качестве свидетелей, однако не разъясняется, по какому делу.

Так, 5 декабря в СБУ обязан явиться архимандрит Илларион, а также еще 20 священников Ровенской епархии. Отметим, что священников приглашают в СБУ на «беседы» уже не впервые. Ранее об этом сообщал глава юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов.

Протоиерей Всеволод Чаплин в эфире НСН заявил, что сегодня на Украине идет борьба с несогласными священниками - их вызывают в СБУ, на архиереев оказывают давление, заставляя участвовать в лже-соборе, который готовит Порошенко.