«Геноцид православных». Протоиерей о страшном будущем украинской автокефалии

РИА Новости

Протоиерей Всеволод Чаплин в эфире НСН назвал «репрессиями» допросы священников УПЦ в СБУ и нападение на Криворожского митрополита.

Происходящие на Украине гонения на священников УПЦ и нападения на храмы – худшее, что было в Европе со времен антирелигиозных сталинских репрессий. Такое мнение высказал в эфире НСН протоиерей Всеволод Чаплин.

По словам священнослужителя, в 90-е годы униаты и раскольники также массово отнимали у УПЦ храмы. Но в том не было такого явного участия государства и взаимодействующих с киевской властью экстремистских групп, которые "убивали мирное население в Одессе и Донбассе".

«Если в 90-е годы власти Украины от этой деятельность дистанцировались, то теперь на лицо прямая кампания гонений на верующих людей, развязанная только за то, что они не хотят играть в псевдопатриотический проект порошенковской и околопорошенковской политики. Которые также не хотят играть в еретический проект обновленчества, ставший главной идеей гипотетической автокефалии, которую пытаются продавить Порошенко и бывший Константинопольский патриархат, переставший быть православным и ставший раскольнической организацией, полной обновленческих ересей», – заявил собеседник агентства.

Протоиерей отметил, что сегодня на Украине идет борьба с несогласными священниками - их вызывают в СБУ, на архиереев оказывают давление, заставляя участвовать в лже-соборе, который готовит Порошенко. За западе страны храмы разрисовывают страшными лозунгам. А теперь еще и нападение на митрополита – это явный признак гонений.

«Идет самый настоящий геноцид. Пока еще не прямое человекоубийство, но уничтожение культурных корней народа. Москве надо, наконец, вспомнить, что речь идет о людях, которые являются родными нам по вере, этническим корням и языку. Все предупреждения и грозно-вежливые слова уже выглядят смешно и стыдно. Надо сделать все, чтобы эта волна остановилась. В аналогичных случаях США действуют жестко, Израиль действует жестко, а наши пока ограничиваются смешными и жалкими высказываниями», - подчеркнул Чаплин.

Представитель РПЦ уверен, что православным на Украине уже не все равно, в какие храмы ходить, как утверждают украинские политологи и политики.

«Они уже знают, что есть православная церковь, а есть – раскольники. Совершенно точно, что новая автокефалия будет не христианской церковью, а сатанинской сектой. Это будет обновленческая ересь, возглавляемая отчасти бандеровцами, отчасти обновленцами-либералами, которые приедут с Запада. В этих храмах не будет Христа, там не будет Бога, вместо него там будет бес. Весь их модернизм основан на Черной мессе, повенчанной с нацизмом. Это лишает автокефалию права именоваться христианской церковью», - заключил Всеволод Чаплин.

Ранее пресс-служба канонической Украинской православной церкви сообщила о нападении на резиденцию митрополита Криворожского и Никопольского Ефрема в городе Кривой Рог Днепропетровской области. Отмечается, что в штурме участвовали несколько десятков человек, которые пытались выломать ворота, скандировали оскорбительные лозунги и требовали от митрополита поддержать автокефалию.