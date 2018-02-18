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Свищев не получал официального подтверждения плохой допинг-пробы Крушельницкого

18 Февраля 2018 в 14:41
Свищев не получал официального подтверждения плохой допинг-пробы Крушельницкого

Федерация керлинга РФ не получала официального подтверждения того, что в допинг-пробе Александра Крушельницкого найдены следы мельдония. Об этом сообщил журналистам глава федерации Дмитрий Свищев.

«Пока официального подтверждения этой информации нет. Сейчас мы пытаемся разобраться и получить информацию от допинговой службы». – заявил Свищев, слова которого приводит ТАСС.

Он добавил, что все в Федерации были очень удивлены это информации. Свищев подчеркнул, что уверен в своих спортсменах и докторах.

Ранее СМИ сообщили, что в допинг-тесте бронзового призера ОИ-2018 в дабл-миксте обнаружены следы мельдония. Сам Крушельницкий сообщил журналистам, что о плохой допинг-пробе ничего не знает, пишут «Известия».

Первый вице-президент федерации керлинга страны по региональному и стратегическому развитию Андрей Созин в эфире НСН назвал все заявления о мельдонии у Крушельницкого «провокацией спецслужб». Чиновник заверил, что российские керлингисты запрещенные препараты не принимают, а причина провокации – это зависть.

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