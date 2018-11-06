Свердловскую чиновницу Глацких отстранили от должности

Во время круглого стола в Кировграде, где обсуждались пути реализации молодежных проектов, Глацких заявила, что государство ничего не должно молодежи, поскольку «не просило родителей их рожать».
Столь неоднозначное заявление свердловская чиновница сделала на встрече с детьми-волонтерами. Видеозапись появилась в сети накануне, 5 ноября. Позже она заявила, что ее слова о помощи государства детям были вырваны из контекста, ее неправильно поняли. Суть ее высказывания в том, что именно родители несут всю ответственность за воспитание своих дочерей и сыновей, а государство семьям только помогает.
И еще до обнародования информации об ее отстранении от должности Глацких принесла свои извинения. Однако была начата служебная проверка ее слов.
Ранее в эфире НСН руководитель «Агентства инновационного развития», в прошлом начальник отдела социальных программ и проектов в сфере молодежной политики Росмолодежи Станислав Сахаров заявил, что подобные высказывания недопустимы.