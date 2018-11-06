Свердловскую чиновницу Глацких отстранили от должности

Глава департамента молодёжной политики Свердловской области Ольга Глацких временно отстранена от должности распоряжением губернатора региона Евгения Куйвашева. Об этом со ссылкой на департамент информполитики главы Среднего Урала пишет «ФедералПресс».

Во время круглого стола в Кировграде, где обсуждались пути реализации молодежных проектов, Глацких заявила, что государство ничего не должно молодежи, поскольку «не просило родителей их рожать».

Столь неоднозначное заявление свердловская чиновница сделала на встрече с детьми-волонтерами. Видеозапись появилась в сети накануне, 5 ноября. Позже она заявила, что ее слова о помощи государства детям были вырваны из контекста, ее неправильно поняли. Суть ее высказывания в том, что именно родители несут всю ответственность за воспитание своих дочерей и сыновей, а государство семьям только помогает.И еще до обнародования информации об ее отстранении от должности Глацких принесла свои извинения. Однако была начата служебная проверка ее слов.