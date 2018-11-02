Свердловские «единороссы» решили помочь попавшему под машину псу-поводырю

Свердловские «единороссы» заявили, что соберут деньги на лечение собаки-поводыря Барри, которая попала под машину. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава регионального отделения партии Виктор Шептий.

Ранее он уже пообщался с травмированным псом и его хозяином Марсом Гафуровым, инвалидом 1 группы по зрению, сообщает Ura.ru. по словам Шептия, для восстановления питомца потребуются «десятки тысяч рублей».

«Для конкретного человека — это проблема вселенского характера, мы ее решим. Сколько надо будет, столько денег и соберем», — пообещал политик.

Собака попала под машину, после чего у нее оказался поврежден позвоночник и перебит нерв. Барри уже сделали операцию, но период восстановления может занять более года.

Ранее в ходе пресс-конференции НСН соавтор закона о профилактике семейно-бытового насилия, юрист Алёна Попова предложила ввести в России охранные ордеры.