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Суровый климат заставляет людей злоупотреблять алкоголем

15 Ноября 2018 в 10:30
Суровый климат заставляет людей злоупотреблять алкоголем

Группа ученых из США, Мексики и Испании проверила зависимость потребления алкоголя от климатических условий. Свои выводы они опубликовали в журнале Hepatology.

Исследование было проведено на примере 193 стран и данных Всемирной организации здравоохранения и Всемирной метеорологической организации, пишут «Известия».

Ученые приходят к выводу, что суровее климат — тем люди более склонны злоупотреблять спиртным.

Ученые также отметили, что в морозы люди пьют алкоголь, чтобы согреться, а также избежать депрессии, которая часто возникает из-за длительного отсутствия солнца, сообщает РЕН ТВ.

Ранее кандидат медицинских наук в области диетологии Маргарита Королева в эфире НСН не поверила в новую пользу кофе, открытую британскими учеными.

 

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