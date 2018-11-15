Суровый климат заставляет людей злоупотреблять алкоголем

Группа ученых из США, Мексики и Испании проверила зависимость потребления алкоголя от климатических условий. Свои выводы они опубликовали в журнале Hepatology.

Исследование было проведено на примере 193 стран и данных Всемирной организации здравоохранения и Всемирной метеорологической организации, пишут «Известия».

Ученые приходят к выводу, что суровее климат — тем люди более склонны злоупотреблять спиртным.

Ученые также отметили, что в морозы люди пьют алкоголь, чтобы согреться, а также избежать депрессии, которая часто возникает из-за длительного отсутствия солнца, сообщает РЕН ТВ.

Ранее кандидат медицинских наук в области диетологии Маргарита Королева в эфире НСН не поверила в новую пользу кофе, открытую британскими учеными.

