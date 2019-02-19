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Супружеская пара из Коломны отравилась неизвестным веществом

19 Февраля 2019 в 13:32
Супружеская пара из Коломны отравилась неизвестным веществом

Следствие пытается выяснить причины смерти супружеской пары из Коломны. Они скончались от отравления неизвестным веществом, отмечает сайт «Подмосковье Сегодня». В Главном следственном управлении СК предположили, что мужчина и женщина могли отравиться незамерзайкой.

Эксперты, работающие на месте ЧП, отметили, что при осмотре места происшествия были обнаружены бутылки из-под спиртосодержащей и незамерзающей жидкости. В настоящий момент все подробности инцидента выясняются.

Между тем, полулегальная или нелегальная торговля незамерзающей жидкостью характерна для многих городов России. Из-за этого у автолюбителей возникают опасения по поводу пригодности такой незамерзайки, которая, как правило, заметно дешевле жидкости для очистки стекол, которая продается легально.

Автоэксперт Вячеслав Субботин в беседе с НСН рассказал, чем обусловлена нелегальная торговля незамерзающей жидкостью и какие риски для автолюбителей она несет.

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