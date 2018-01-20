Автоэксперт: Незамерзайка с метанолом безопаснее!

Вячеслав Субботин в эфире НСН рассказал, чем вызвана нелегальная торговля незамерзающей жидкостью и какие риски для автолюбителей она несет.

Полулегальная или нелегальная торговля незамерзающей жидкостью характерна для многих городов России. Из-за этого у автолюбителей возникают опасения по поводу пригодности такой незамерзайки, которая, как правило, заметно дешевле жидкости, которая продается легально, для очистки стекол.

Автоэксперт Вячеслав Субботин в эфире НСН рассказал, чем вызвана нелегальная торговля незамерзающей жидкостью и какие риски для автолюбителей она несет.

«Разливать незамерзающую жидкость из бочки можно где угодно – в подвале, закутке. Разлил и пошел. Мне, как автомобилисту, все равно, где они стоят. Лишь бы мне было удобно. Стоят они на островке безопасности – и ладно, я подъехал, купил канистру. Но, конечно, когда незамерзайку продают на обочинах – это такой полулегальный бизнес. Я не знаю, что там с налогами, имеют ли они право торговать. Но у всех, кто продает такую жидкость, у них там метиловый спирт. У него простая формула, и главное его преимущество в том, что он не густеет на морозе. Во многих странах метанол в качестве незамерзающей жидкости разрешен. У нас запрещен частично: его производство разрешено, но запрещена реализация. Поэтому незамерзайку с метиловым спиртом реализуют под видом каких-то других продуктов или просто на дороге. Эту жидкость нельзя продавать в крупных сетевых магазинах или на заправках», - пояснил он.

Поэтому там вынуждены продавать незамерзайку с этиловым спиртом.

«А это не лучшая незамерзайка. И еще туда добавляют тосол, после которого остаются жирные разводы. А мне нужно чистое стекло. Метиловый спирт лучше работает в качестве незамерзающей жидкости, он лучше подается на стекло. Это безопаснее. У нас запрещен метанол, потому что его пьют. Если граммов 150 выпить, то зрение пропадет и помереть можно. Но за рубежом его никто не пьет, и там такая незамерзайка разрешена. Проблему в другом – его разбавляют. Даже метиловый спирт. Пишут, что держит до -30ᵒ…-20ᵒС, а на самом деле - 10ᵒС, и замерзает», - сказал собеседник НСН.

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