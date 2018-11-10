Суббота
10 ноября
USD 66.85
EUR 75.81
Горячие новости

Суд запретил операторам «Северного потока» совершать выплаты «Газпрому»

10 Ноября 2018 в 00:33
Суд запретил операторам «Северного потока» совершать выплаты «Газпрому»

Суд в Швейцарии запретил «Nord Stream AG» и «Nord Stream 2 AG» совершать выплаты «Газпрому», передает «Интерфакс».

Данное решение принято в рамках обеспечительных мер по требованию украинского «Нафтогаза», а все средства от этих компаний, предназначенные «Газпрому», будут направлены швейцарским приставам.

Деньги взыскиваются в рамках суда по исполнению решений Стокгольмского арбитража, вынесенных в декабре и феврале 2018 года по спорам российской и украинской нефтяной компании по условиям поставок газа из России и его транзита в Евросоюз через Украину.

Ранее председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий предостерёг Европу от участия в проекте строительства газопровода «Северный поток - 2». Он заявил, что Россия может использовать новый транспортный путь как «энергетический кнут». 

Немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН возразил украинскому политику и привёл два довода против его утверждения. Во-первых, по его словам, Киев сам долгое время использовал российский газ как «энергетический кнут» для Европы. С созданием «Северного потока – 2» монополия Украины на транзит закончится, и это заставляет нервничать заинтересованные лица.

Напомним, что «Северный поток – 2» будет проложен двумя нитками мощностью в 55 миллиардов кубометров газа в год. Он пройдёт через Балтийское море вплоть до Германии. Его трубы пройдут через экономические зоны России, Финляндии, Дании, Швеции и ФРГ. На текущий момент не получено разрешение на строительство только от Дании. Против проекта выступает Киев, а также Вашингтон, причём последний намерен продвигать в Европе собственный сжиженный газ.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.