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Американский суд пошел против Трампа из-за нелегалов

20 Ноября 2018 в 10:20
Американский суд пошел против Трампа из-за нелегалов

Окружной судья Сан-Франциско временно заблокировал указ Дональда Трампа, ограничивающий предоставление политического убежища нелегальным мигрантам. Об этом сообщает Reuters. Источник отмечает, что информации о том, когда указ будет разблокирован, пока нет.

Напомним, ранее стало известно, что американский союз защиты гражданских свобод подал иск к президенту США за отказ в предоставлении убежища нелегальным мигрантам, пересекающим американо-мексиканскую границу.

Глава Белого дома, подписавший указ, подчёркивает, что США нужны новые люди, но они должны прибывать в стране легально, добавляет RT.

Между тем, как напоминает НСН, ранее стало известно, что дочь и советник американского президента Иванка Трамп использовала личную почту для отправки служебных писем. Отмечается, что таким образом она нарушила регламент Белого дома.

В течение 2017 года Иванка отправила сотни посланий работникам Белого дома и правительства из личной почты, уточняет РЕН ТВ.

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