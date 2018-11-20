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По стопам Хиллари. Дочь Трампа уличили в использовании личной почты для работы

20 Ноября 2018 в 08:58
По стопам Хиллари. Дочь Трампа уличили в использовании личной почты для работы

Дочь и советник американского президента Иванка Трамп использовала личную почту для отправки служебных писем, сообщает The Washington Post. Отмечается, что таким образом она нарушила регламент Белого дома.

В течение 2017 года Иванка отправила сотни посланий работникам Белого дома и правительства из личной почты, уточняет РЕН ТВ. Юристконсультант дочери Трампа отметил, что она перестала это делать, как только ее уведомили о регламенте безопасности. При этом юрист уточнил, что ни одно из служебных писем, отправленных с личной почты Иванки, не содержало секретной информации.

Напомним, что в 2016 году обвинения в нарушении регламента безопасности путем использования личной почты для служебных целей были выдвинуты против Хиллари Клинтон, которая якобы вела секретную служебную переписку с личного ящика во время работы госсекретарем США в 2009-2013 годах, пишет RT.

Президент Американского института в Москве Эдуард Лозанский в эфире НСН предположил, что Иванка Трамп могла стоять за приказом американского президента убить главу Сирии Башара Асада.  

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