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Суд восстановил на работе участницу ингушских протестов против границы с Чечней

22 Марта 2019 в 18:55
Суд восстановил на работе участницу ингушских протестов против границы с Чечней

Суд в Ингушетии восстановил на работе Зарифу Саутиеву, уволенную после ее участия в протестах против соглашения об административных границах с Чеченской республикой. Женщина работала в государственном учреждении «Мемориальный комплекс жертвам репрессий» заместителем директора по научной работе. Об этом сообщили в пресс-службе Правозащитного центра «Мемориал».

Суд признал приказ об увольнении сотрудницы незаконным. Решение суда должно быть исполнено немедленно. В итоге Саутиева сможет выйти на работу с понедельника, 25 марта.

Правозащитники не исключили, что решение суда будет оспорено Министерством культуры Ингушетии.

Сама Зарифа Саутиева сообщила, что собирается и в будущем принимать участие в акциях протеста против административной границы с Чечней.

Зарифу Саутиеву уволили в конце января 2019 года. Официально работодатель заявил, что это связано с сокращением штатной единицы заместителя директора. Свое увольнение сотрудница музея связывает со своей протестной деятельностью.

Ранее министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации правительства Чечни Джамбулат Умаров в эфире НСН заявил, что решение КС Ингушетии по соглашению о демаркации — внутреннее дело республики.

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