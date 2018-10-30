Чечня заняла позицию наблюдателя в ингушском споре о границе

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Министр печати Чеченской республики заявил НСН, что решение КС Ингушетии по соглашению о демаркации — внутреннее дело республики.

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров призвал Конституционный суд России проверить компетентность КС республики, признавшего соглашение о демаркации границы с Чечнёй неправомерным, пишет «Интерфакс». Он подчеркнул, что соглашение вступило в силу на территории обоих регионов, и не может быть отменено.

Тем временем в Чеченской Республике не спешат обращаться к федеральному центру за помощью. Как рассказал в эфире НСН министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации правительства Чечни Джамбулат Умаров, Чеченская Республика заняла позицию наблюдателя, и подождёт, пока ингуши сами разберутся со спорным для них вопросом.

«Это внутреннее дело субъекта. Я не знаю, на какую политико-юридическую основу они опирались, и почему приняли такое не самое конструктивное в данный момент решение. Но это внутреннее дело Ингушетии. Будем надеяться, что всё разрешится нормально. В принципе, и парламент Чеченской республики, и парламент Ингушетии ратифицировали соглашение между главами. Мне сложно сказать, в чём уважаемый Конституционный суд Ингушетии усмотрел нарушение конституционных прав жителей республики. Поэтому будем ждать, наблюдать. Посмотрим, чем это всё закончится», — заявил Умаров.

Ранее Конституционный суд Ингушетии признал незаконным соглашение между главами республик об установлении границы. Также он постановил утвердить данное соглашение в республике путём референдума. Добавим, что решение суда стало ответом на длительные митинги населения, выступавшего против принятого соглашения. Территориальный спор между двумя субъектами РФ продолжается со времён распада Чечено-Ингушской АССР. С 1993 года граница между регионами так и не была установлена. Осенью 2018 года было подписано соглашение о границе, однако оно вызвало волну протестов в Магасе.