Суд в Москве отклонил иск о запрете сервиса BlaBlaCar

Таганский суд столицы не стал рассматривать иск о запрете сервиса BlaBlaCar. Иск был подан межрегиональной общественной организации «Объединение автопассажирских перевозчиков», сообщает «Русская планета». По мнению авторов иска, водители используют сервис для ухода от налогов и расходов на обеспечение безопасности пассажиров.

По словам секретаря суда Юлии Сухининой, отказ связан с «неподсудностью Таганскому суду».

Сервис поиска автомобильных попутчиков BlaBlaCar появился в России в 2014 году, его пользователями являются более 15 миллионов россиян.

Ранее координатор движения «Синие ведёрки» Пётр Шкуматов в эфире НСН рассказал, что новые правила техосмотра разорят автомобилистов.



