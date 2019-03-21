Суд рассмотрит вопрос о лишении родительских прав матери девочки-маугли 1 апреля

Вопрос о лишении родительских прав Ирины Гаращенко, которая держала свою пятилетнюю дочь в грязной захламленной квартире, Головинский суд рассмотрит 1 апреля. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва». Отмечается, что московская прокуратура 13 марта подала иск о лишении матери девочки-маугли родительских прав. На следующий день заявление об ограничении родительских прав подала соцзащита.

Напомним, 10 марта столичные правоохранители получили информацию о том, что в одной из квартир на Ленинградском шоссе слышен крик ребёнка. Приехавшие по указанному адресу сотрудники полиции вскрыли дверь. Они нашли пятилетнюю девочку с признаками истощения, оставленную без присмотра в чудовищных, антисанитарных условиях. При первичном осмотре стало понятно, то ребенок находился в запертой квартире без присмотра.

Девочка-маугли была госпитализирована в реанимацию одной из больниц Москвы. Несмотря на ужасающие условия, в которых была обнаружена девочка, каких-то серьезных патологий медики у нее не обнаружили, подчёркивает Ura.ru. Обследование показало лишь наличие респираторной инфекции. В настоящий момент ее выписали.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

Ранее президент Ассоциации детских психиатров и психологов Анатолий Северный рассказал НСН, как можно помочь девочке-маугли из Москвы.