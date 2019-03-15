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Суд приостановил строительство завода на Байкале

15 Марта 2019 в 12:05
Суд приостановил строительство завода на Байкале

Прокуратура заявила о нарушениях при экспертизе проекта завода по розливу воды из Байкала, сообщает ТАСС. Оценка воздействия предприятия на окружающую среду была дана не в полном объеме, заявили в ведомстве. «Суд приостановил строительные работы до того, как будет вынесено решение по иску», - отметили в прокуратуре.

Ранее специалисты Национального центра экологической безопасности рассказали НСН, к чему приведет строительство на берегу Байкала завода по розливу воды, предназначенной для поставок в Китай. По словам экспертов, любое промышленное развитие Байкала будет влиять на его биосферу и существует риск нарушить существующий баланс. Экологи настаивают на обязательных соблюдениях всех норм и требований российского природоохранного законодательства при строительстве завода.

Сообщается, что в поселке Култук, где велось строительство, найдены следы нефтепродуктов и беспорядочно сваленные отходы производства, отсутствовало разрешение на проведение земляных работ. Кроме того, выявлены нарушения на этапе общественных слушаний по строительству этого завода и в ходе проведения государственной экологической экспертизы, уточняет Ura.ru.

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