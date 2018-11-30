Суд отказал Кокорину и Мамаеву в жалобе на арест

Московский городской суд не стал рассматривать кассационные жалобы защиты нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева на арест. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Ульяна Солопова, передает RT.

Футболисты находятся под арестом по делу о побоях и хулиганстве до 8 декабря, сообщают argumenti.ru.

Ранее автор романа «Путь русского гангстера. Легенды лихих 90-х», по собственным словам «рэкетир на пенсии» Михаил Орский в эфире НСН дал советы приболевшему в СИЗО Александру Кокрину, как лечиться в тюрьме.