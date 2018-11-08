Суд оставил под арестом всех подозреваемых в изнасиловании дознавательницы в Уфе

RT пишет, по делу проходят 51-летний начальник ОМВД России по Уфимскому району Эдуард Матвеев, 50-летний начальник ОМВД России по Кармаскалинскому району Салават Галиев, 34-летний начальник отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району Павел Яромчук. Они проходят по статье 132 УК РФ и останутся под стражей до 31 декабря.
Супруга одного из подозреваемых сообщила, что у ее мужа на момент совершения преступления было алиби.
Напомним, что в кабинете, где произошло групповое изнасилование, якобы находились три женщины.
Ранее зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи Оксана Пушкина в эфире НСН подтвердила, что в военных и силовых ведомствах подобные факты случаются.