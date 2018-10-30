Суд не стал смягчать приговор за наркотический мак на огороде

Суд оставил в силе приговор 64-летнему мужчине из Перми, который выращивал на своем огороде мак. В сентябре Пермский районный суд приговорил пенсионера к году лишения свободы условно с испытательным сроком 12 месяцев. Мужчину привлекли к ответственности за «незаконное культивирование наркосодержащих растений в особо крупном размере», сообщает Ura.ru.

Правозащитники тогда заявляли, что суд вынес чересчур суровое наказание, отмечает RT.

Ранее генеральный директор Центра развития коллекторства Дмитрий Жданухин в эфире НСН прокомментировал сообщение о том, что россиян будут с 2020 года оповещать о долгах через СМС. По его мнению, смс должны оповещать не только о задолженностях, но о любых действия службы судебных приставов.