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Суд не стал смягчать приговор за наркотический мак на огороде

30 Октября 2018 в 14:27
Суд не стал смягчать приговор за наркотический мак на огороде

Суд оставил в силе приговор 64-летнему мужчине из Перми, который выращивал на своем огороде мак. В сентябре Пермский районный суд приговорил пенсионера к году лишения свободы условно с испытательным сроком 12 месяцев. Мужчину привлекли к ответственности за «незаконное культивирование наркосодержащих растений в особо крупном размере», сообщает Ura.ru.

Правозащитники тогда заявляли, что суд вынес чересчур суровое наказание, отмечает RT.

Ранее генеральный директор Центра развития коллекторства Дмитрий Жданухин в эфире НСН прокомментировал сообщение о том, что россиян будут с 2020 года оповещать о долгах через СМС. По его мнению, смс должны оповещать не только о задолженностях, но о любых действия службы судебных приставов.

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