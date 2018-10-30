Коллекторы оценили возможность смс-оповещения о долгах

Генеральный директор Центра развития коллекторства в эфире НСН рассказал, что еще должны включать в себя смски от ФССП.

Глава ФССП Дмитрий Аристов заявил о неэффективности традиционных почтовых уведомлений россиян о задолженностях. В этой связи было принято решение перейти на новые способы оповещения уже начиная с 2020 года. По мнению Аристова эффективными могут стать электронные уведомления, так как практически у каждого россиянина есть мобильный телефон. Он отметил, что законопроект о правилах электронных уведомлений уже подготовлен. В частности речь идет о рассылке информации о задолженностях через СМС. Кроме того наличие о наличии исполнительных производств уже сейчас могут зарегистрированные пользователи на портале Госуслуг.

Генеральный директор Центра развития коллекторства Дмитрий Жданухин в эфире НСН заявил, что для эффективности работы уведомлений, смс должны оповещать не только о задолженностях, но вообще о любых действия службы судебных приставов (слушайте аудио).

«Мне кажется, что это будет эффективный способ. Другое дело, что он не особо сильно изменит ситуацию, по моему мнению, так как сейчас уже за счет электронных сервисов, прежде всего открытости банка данных исполнительных производств, служба судебных приставов достаточно хорошо информирует большинство граждан. Просто те граждане, которые не пользуются интернетом, у них или долгов нет, или эти долги они вряд ли могут отдать в силу характера своего асоциального поведения и так далее. Но это конечно шаг вперед. Тут важно даже другое. Эта мера, если она будет касаться не только долгов, но и совершения исполнительных действий, предупреждения со стороны приставов о возможности привлечения по статье 177 УК (злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности). Вот это будет очень сильным шагом вперед, потому что сейчас даже состоятельные , VIP-должники, часто ссылаются на то, что их не уведомляли. А если будет настроена система вот такого смс-оповещения, и она будет приниматься в качестве доказательства в суде, что лицо было уведомлено, не только о долге, но и о любых действиях приставов, это может повысить более существенно эффективность работы приставов», — предложил Жданухин.