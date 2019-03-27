Студентам могут дать скидку на обучение за участие в нацпроектах

Госдума предложила предоставлять студентам скидку на обучение по специальностям, которые входят в перечень необходимых для реализации нацпроектов. С таким предложением выступил заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов, сообщает АГН «Москва».

Он сообщил, что полностью поддерживает инициативу об увеличении бюджетных мест, а кроме того, предлагает дополнительно ввести систему скидок. По его словам, если выпускники не смогли получить необходимый целевой показатель или не набрали необходимых баллов за ЕГЭ, необходимо предоставить возможность поступить с определенными скидками при обучении. Чернышов заявил, что нужно поддерживать те специальности, которые участвуют в разных национальных проектах.

Ранее экс-президент РАН, академик Владимир Фортов в беседе с НСН рассказал, почему получение высшего образования на дому приводит к халтуре и злоупотреблению.

