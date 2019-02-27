Экс-президент РАН: Высшее образование на дому приведет к халтуре и злоупотреблению

Владимир Фортов в эфире НСН скептически отнесся к идее признания самообразования в России.

В Минобрнауки РФ планируют в 2019 году разработать поправки, чтобы узаконить высшее самообразование. Речь идет только о зачете отдельных курсов, однако в перспективе диплом о «домашнем высшем образовании» может стать реальностью, сообщают «Известия».

Экс-президент РАН, академик Владимир Фортов в беседе с НСН рассказал, что отрицательно относится к признанию домашнего высшего образования.

«Я считаю, что это несвоевременное и неправильное направление. Дело в том, что у нас избыток вузов. Человек, который хочет получить нормальное образование, вполне легко его получит при существующей системе с преподавателями, у которых есть степени и ученые звания. Самообразование – это вещь очень эфемерная. Я считаю, что здесь возможны злоупотребления и халтура», - отметил Фортов.

Минобрнауки заостряет внимание не на той проблеме, заключил академик.

В самом ведомстве инициативу назвали необходимой для «стимулирования граждан к получению образования в рамках федеральной программы «Новые возможности». Также, по мнению экспертов, еще одним плюсом станет снижение стоимости образования, так как студент может изучить часть предметов самостоятельно.

Ранее Минюст призвал обязать родителей содержать детей во время обучения в вузах. Однако, глава Национального родительского комитета Ирина Волынец в эфире НСН предложила переложить часть ответственности за содержание учащихся вузов на государство.

