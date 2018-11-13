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Строителям Крымского моста отдадут новый многомиллиардный проект

13 Ноября 2018 в 10:34
Строителям Крымского моста отдадут новый многомиллиардный проект

За строительство порта в Тамани могут взяться структуры олигарха Аркадия Ротенберга. В настоящее время его компания «Стройгазмонтаж» подолжает заниматься возведением Крымского моста. Вопрос о привлечении к строительству порта в Тамани компании Ротенбега затрагивался на совещании у вице-премьера Максима Акимова, пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на источник.

Привлечение к постройке порта тех же компаний, которые работают над мостом через Керченский пролив, ускорит реализацию проекта, говорят аналитика. На возведение порта может потребоваться 65 млрд рублей, передает Ura.ru.

Ранее актер Михаил Ефремов предложил отдать Крымский мост Укпраине, чем вызвал вал критики в свой адрес. Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян в эфире НСН заявил, что хотел бы создания некого механизма сдерживания знаменитых артистов или певцов в их критике России.

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