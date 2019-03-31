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Строительство «Северного потока-2» завершится к концу этого года

31 Марта 2019 в 18:15
Строительство «Северного потока-2» завершится к концу этого года

Строительство «Северного потока-2» завершится до конца этого года. Об этом заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер. Он сообщил, что в течение 2019 года прокладка двух ниток газопровода, который пройдет по дну Балтийского моря от берега России до Германии будет закончена.

Миллер сообщил, что информация, которая появлялась в последнее время, не является достоверной. На самом деле, не существует никаких «фатальных юридических препятствий», которые помешали бы завершить строительство «Северного потока-2» в указанные сроки.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал НСН, что запуск «Северного потока-2» не оставит Украину без транзита российского газа.

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