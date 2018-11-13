Строители в Москве наткнулись на человеческие скелеты

Во время ремонтных работ по замене труб строители в Москве обнаружили человеческие кости. Предполагается, что это останки не менее семи человек, они пролежали в земле не менее семи лет. По факту работают следователи-криминалисты.

Человеческие скелеты рабочие нашли в Можайском переулке на западе российской столицы, неподалеку от станции метро «Студенческая», сообщает телеканал «360». На кадрах видно семь черепов, а также много фрагментов костей.





Из-за неожиданной находки работы по реконструкции теплотрассы приостановлены, отмечает Ura.ru.