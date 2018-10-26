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Собянин дал старт проходке тоннеля на западном участке БКЛ

26 Октября 2018 в 15:32
Собянин дал старт проходке тоннеля на западном участке БКЛ

В Москве стартовала проходка правого перегонного тоннеля на западном участке Большой кольцевой линии (БКЛ) столичной подземки. На церемонии присутствовал мэр города Сергей Собянин. Проходка перегонного тоннеля стартовала между станциями «Мневники» и «Улица Народного Ополчения». Сергей Собянин выразил надежду на то, что она пройдёт без ЧП.

«Каждый запуск щита - это новые темпы, новый участок и реальная работа по соединению различных станций. Отсюда дойдет до “Народного Ополчения”. Я надеюсь, что проходка будет без каких-либо ЧП, потому что строители проверенные», - отметил Собянин.

Сложность работы заключается в том, что проходчикам нужно будет пройти под Каналом имени Москвы.

Первый проходческий щит уже преодолел свыше 200 метров. Как подчеркнул гендиректор компании-подрядчика «Мосинжпроект» Марс Газизуллин, все работы идут по графику.

Стоит отметить, что проходка левого перегонного тоннеля началась в сентябре 2018 года. В настоящий момент уже выполнено 9% от общего числа работ. Напомним, участок между «Хорошёвской» и «Можайской» будет включать четыре новых станции метро: «Улица Народного Ополчения», «Можайская», «Терехово», «Мневники». Протяжённость участка составит 9 километров. Западный участок БКЛ должен быть сдан до конца 2020 года.

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