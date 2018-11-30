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В Краснодаре ликвидировали напавшего на бойцов Росгвардии стрелка

30 Ноября 2018 в 09:48
В Краснодаре ликвидировали напавшего на бойцов Росгвардии стрелка

Неизвестный мужчина, который открыл стрельбу по машине Росгвардии в Краснодаре, убит. В результате ЧП ранены двое представителей силового ведомства.

Инцидент произошел в четверг возле одного из продуктовых магазинов Краснодара, сообщает «Свободная пресса». По данным следствия, неизвестный открыл огонь по машине Росгвардии, припаркованной неподалеку. В это время в машине находились двое сотрудников Росгвардии. Стрелок был ими застрелен, сами они были ранены и были госпитализированы, передает Ura.ru.

Следственный комитет Краснодара возбудил уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. О мотивах преступления пока ничего неизвестно.

Ранее глава Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин в эфире НСН назвал возможные причины нападения полицейского на сотрудника прокуратуры в подмосковном городе Электросталь.  

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