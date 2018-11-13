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Стрелков: Жёсткая конфронтация в Донбассе неизбежна

13 Ноября 2018 в 14:45
Стрелков: Жёсткая конфронтация в Донбассе неизбежна

Жёсткая конфронтация в самопровозглашённой Донецкой народной республике неизбежна. Такое мнение во время брифинга в НСН выразил бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков. По его словам, это понимают и в России.

«Война в Донбассе для России является обременительной, поэтому он не решился на решительные действия в 2014 году. Сейчас ещё сложнее принять это решение. Тем не менее, жёсткая конфронтация неизбежна. Наверное, в Кремле понимают, что им принесёт эта конфронтация – жесточайший внутриполитический кризис – поэтому они всеми силами заметают проблему под ковёр, просто уходят от решения», - считает Стрелков.

Напомним, конфликт на Донбассе продолжается с 2014 года. Не признав новую власть после госпереворота, Донецк объявил о создании независимой Донецкой народной республики. 11 ноября на территории ДНР прошли выборы главы, на которых победил Денис Пушилин. 13 ноября в НСН прошёл брифинг Игоря Стрелкова по итогам голосования.

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