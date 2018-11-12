Результаты выборов в ДНР: Что ждёт Донецк, Москву и Киев?

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13.11.2018 состоится брифинг бывшего министра обороны самопровозглашённой ДНР Игоря Стрелкова

в пресс-центре информационного агентствасостоится брифинг бывшего министра обороны самопровозглашённой ДНРна тему:По итогам подсчёта голосов на выборах главы самопровозглашённой Донецкой народной республики, 60.85% голосов, победил Денис Пушилин. Выборы прошли 11 ноября, а на пост главы ДНР претендовали 5 кандидатов. Киев заявил, что не признает выборы, также нелегитимными их считают в Евросоюзе и США. В России считают иначе, как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выборы в ДНР и ЛНР не идут вразрез с Минскими договоренностями. В интервью НСН, бывший министр обороны самопровозглашённой ДНР Игорь Стрелков уже назвал выборы в республике «унылой бодягой» и предрёк два вариант развития событий: возвращение республик в состав Украины или война между ними.



В ходе пресс-конференции спикеры подробно расскажут о закулисье прошедших в ДНР выборов, и дадут свой прогноз на дальнейшее развитие ситуации вокруг Донбасса.