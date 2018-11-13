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Политика

Стрелков рассказал, что видит главой ДНР Губарева

13 Ноября 2018 в 14:55
Стрелков рассказал, что видит главой ДНР Губарева
ФОТО: Павел Губарев // wikipedia.org
Бывший министр обороны самопровозглашённой ДНР во время брифинга в НСН рассказал о существовавших договорённостях с Павлом Губаревым в случае его победы на выборах в республике.

Бывший министр обороны самопровозглашённой Донецкой народной республики Игорь Стрелков заявил, что избранный глава ДНР Денис Пушилин не будет проводить самостоятельную политику. Такое мнение он выразил во время брифинга в НСН.

«Политика Дениса Пушилина определяется не им. Он является декорацией власти. Если завтра в Кремле решат признать независимость ДНР, то он проштампует все необходимые подписи. И, наоборот, если решат вернуть в состав Украины, то он тоже подпишет все бумаги. Политику ни внешнюю, ни внутреннюю он определять не будет», - убеждён бывший министр ДНР.

В то же время Игорь Стрелков признался, что считает наиболее подходящим кандидатом на пост главы ДНР кандидатуру главы общественной организации «Народное ополчение Донбасса» Павла Губарева.

«Я готов был поддержать Павла Губарева при том, что я не считаю, что он наиболее подходящий кандидат. Он достаточно системный, мог бы договориться с Москвой. С другой стороны, он принципиальный, является сторонником России и русского Донбасса. Он мне гарантировал некоторые вопросы, связанные с улучшением социального положения ополченцев, ветеранов, инвалидов, семей погибших. Я полагал, что этот человек будет стараться улучшить положение республики, не идя на сговор с украинской стороной», - отметил Стрелков.

Напомним, 11 ноября в ДНР прошли выборы главы республики. ВО время голосования победу одержал Денис Пушилин. Он набрал 60,85% голосов. Однако Игорь Стрелков во время брифинга в НСН посчитал итог голосования издевательством над народом республики и ополчением.

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