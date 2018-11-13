Стрелков: Пушилина с глумливостью продвинули в главы ДНР

Бывший министр обороны самопровозглашённой ДНР Игорь Стрелков посчитал выборы Дениса Пушилина главой республики издевательством над населением. Такое мнение он выразил во время брифинга в НСН. По его словам, остальные кандидаты понимали, что являются чисто техническими.

«Выдвижение Дениса Пушилина – уже было в значительной степени издевательством над населением республики, над ополчением. То, как был проведён предвыборный процесс, только усугубило проблему. Все сколь-нибудь популярные кандидаты были от выборов отстранены. Практически «соперниками» были никому не известные и прекрасно понимающие роль технических кандидатов [люди]», - отметил экс-глава Минобороны ДНР.

По словам Игоря Стрелкова, в выдвижении Пушилина присутствовала некая доля глумливости.

«Человек, который являлся “донецким тысячником”, который юридически работал в компании, которая занималась мошенничеством, в любой уважающей себя стране не мог бы занимать государственных постов от слова совсем. Он, видимо, был определён в качестве человека, который выполнил любое указание со стороны Москвы, на все формальности откровенно наплевали и продвинули его с некой долей глумливости», - подчеркнул собеседник НСН.

В то же время Игорь Стрелков заявил, что на избирательных участках ажиотажа во время выборов не было.

«Явка 80% избирателей является нарисованной, потому что на территории ДНР не проживает не то, что 80% избирателей, но и, наверное, 60%. Тем более, по сообщениям моих корреспондентов, ажиотажа на избирательных участков не наблюдалось», - подчеркнул Стрелков.

13 ноября в пресс-центре НСН проходит брифинг Игоря Стрелкова по итогам голосования в ДНР.

Напомним, 11 ноября в самопровозглашённой Донецкой народной республике прошли выборы главы. В результате победу одержал Денис Пушилин. Ему удалось набрать 60,85% голосов. В Кремле подчеркнули, что выборы не идут вразрез с Минскими договорённостями. В то же время Киев итоги голосования не признаёт.