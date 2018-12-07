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Страны ОПЕК объявили о сокращении добычи нефти

7 Декабря 2018 в 19:32
Страны ОПЕК объявили о сокращении добычи нефти

Страны ОПЕК договорились о сокращении добычи на 800 тысяч баррелей в сутки с 2019 года. Об этом сообщает Reuters, подчёркивая, что позже организация предложит государствам, которые не являются её членами, снизить их добычу примерно на 400 тысяч баррелей в сутки.

Между тем, ТАСС отмечает, что Россия согласилась сократить добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+ на 2% от уровня октября 2018 года, то есть примерно на 228 тыс. баррелей в сутки.

Напомним, в этом году доходы России от экспорта нефти выросли почти на 40%. Об этом сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС) страны. По данным ведомства, экспорт российской нефти в период с января по октябрь 2018 года в стоимостном выражении достиг 106,59 миллиардов долларов, что на 38,6 процентов больше показателя за первые десять месяцев 2017 года.

Также увеличились на 6,5 процентов доходы от экспорта нефти в октябре этого года по сравнению с предыдущим месяцем. При этом физический объем экспорта нефти за январь-октябрь 2018 года снизился на 0,1 процента, составив 213,471 млн тонн.

Такую динамику можно объяснить эффективной работой соглашения ОПЕК+ по ограничению добычи нефти, заявил в эфире НСН член комитета по энергетической стратегии Торгово-промышленной палаты России, ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников Рустам Танкаев.

 

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