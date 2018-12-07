В ТПП объяснили рост доходов России от экспорта нефти эффективностью ОПЕК+

Член комитета по энергетической стратегии ТПП России Рустам Танкаев рассказал НСН о борьбе ОПЕК+ и США.

В текущем году почти на 40 процентов выросли доходы России от экспорта нефти. Об этом сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС) страны. По данным ведомства, экспорт российской нефти в период с января по октябрь 2018 года в стоимостном выражении достиг 106,59 миллиардов долларов, что на 38,6 процентов больше показателя за первые десять месяцев 2017 года. Также увеличились на 6,5 процентов доходы от экспорта нефти в октябре этого года по сравнению с предыдущим месяцем. При этом физический объем экспорта нефти за январь-октябрь 2018 года снизился на 0,1 процента, составив 213,471 млн тонн.

Такую динамику можно объяснить эффективной работой соглашения ОПЕК+ по ограничению добычи нефти, заявил в эфире НСН член комитета по энергетической стратегии Торгово-промышленной палаты России, ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников Рустам Танкаев.

«Соглашение, во-первых, позволило обеспечить достаточно высокие цены на нефть на мировом рынке, а во-вторых, сделать эти цены достаточно стабильными. Перепадов в 2-3 раза, как мы наблюдали, например, в 2014 году, в этом году не было. Но даже падение цен на относительно небольшую величину, где-то на 30%, уже вызвало достаточно сильную и быструю реакцию соглашения ОПЕК+. Надо полагать, что в ближайшие дни будет принято решение о снижении добычи странами ОПЕК+. Я хочу напомнить, что эти страны вместе контролируют более 95% межгосударственной торговли нефтью, и 70% межгосударственной торговли нефтепродуктами, то есть фактически являются пусть не монополистами, но очень близко к этому. Поэтому это соглашение очень эффективно и вполне эффективно может управлять рынком», — рассказал эксперт.

В то же время Соединенные Штаты пытаются в некотором смысле противодействовать усилиям стран ОПЕК+, старясь не допустить высокого роста цен. Примечательно, что президент США Дональд Трамп неоднократно призывал ОПЕК снизить цены на нефть и не сокращать добычу нефти. Как отметил собеседник НСН, усилия Штатов также приносят свои плоды.

«Соединенные Штаты предпринимают очень серьезные усилия для того, чтобы, во-первых, полностью обеспечить себя нефтью и нефтепродуктами, а во-вторых, чтобы все-таки не допустить очень большого роста цен. Их усилия тоже приносят свои плоды. Вот сегодня я видел сообщение о том, что впервые за почти 100 лет США, наконец, стали нет-экспортерами нефти. Но нужно понимать, что это временное явление, так как значительную долю нефти, которую добывают США, составляет сланцевая нефть. Она не может обеспечить долговременного тренда, потому что себестоимость добычи высока, и при тех ценах, которые мы видим сейчас, значительная часть сланцевой нефти добывается в убыток», — рассказал Танкаев.К тому же Соединенные Штаты Америки довольно быстро наращивают производство альтернативных топлив, добавил эксперт. В первую очередь, это моторный этиловый спирт с денатурирующими добавками. По словам Танкаева, в этом году американцы произведут его в объеме около 50 млн тонн, в то время как Россия производит в год порядка 40 млн тонн бензина. Также речь идет о пропан-бутановой смеси и газойле, который получается за счет «процесса Фишера-Тропша». Как отметил эксперт, сам процесс не очень эффективный, но американцам удалось его хорошо модернизировать и сделать экономически целесообразным.«Общий объем производства таких прочих жидких углеводородов, которые идут в основном на моторное топливо, составит в этом году примерно 300 млн тонн или 6 млн баррелей в сутки. Это больше, чем сланцевая нефть. Таким образом, Соединенные Штаты перегружают рынок предложением и способствуют снижению цен, а ОПЕК+ регулирует этот процесс за счет установления квот. При этом, конечно же, и спрос тоже меняется, но сейчас мы проходим годовой минимум спроса на нефть и нефтепродукты, поэтому не очень характерный момент. Но посмотрим, как это будет дальше. Я думаю, что при любом раскладе, при любом варианте развития событий, возможности соглашения ОПЕК+ останутся достаточно большими для того, чтобы регулировать цены на нефть на мировом рынке. Поэтому есть надежда, что прибыли в государственный бюджет России в будущем году останутся примерно на уровне этого года», — резюмировал собеседникОтметим, что 6-7 декабря в Вене проходит встреча участников соглашения ОПЕК+. Предполагается, что на нем будет достигнута окончательная договоренность по уровням добычи нефти альянсом в 2019 году.Напомним, что в соглашение ОПЕК+ входят все члены ОПЕК (Организация стран-экспортеров нефти), а также 11 независимых стран, в том числе Россия. В конце 2016 года страны ОПЕК+ согласились сократить добычу нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года. Договор начал действовать с января 2017 года и был продлен до конца 2018 года. В июне текущего года ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения условий соглашения, которое тогда составляло 47 процентов. Однако в последнее время участники соглашения говорили о риске переизбытка сырья на рынке в предстоящем году.