В ТПП объяснили рост доходов России от экспорта нефти эффективностью ОПЕК+

В текущем году почти на 40 процентов выросли доходы России от экспорта нефти. Об этом сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС) страны. По данным ведомства, экспорт российской нефти в период с января по октябрь 2018 года в стоимостном выражении достиг 106,59 миллиардов долларов, что на 38,6 процентов больше показателя за первые десять месяцев 2017 года. Также увеличились на 6,5 процентов доходы от экспорта нефти в октябре этого года по сравнению с предыдущим месяцем. При этом физический объем экспорта нефти за январь-октябрь 2018 года снизился на 0,1 процента, составив 213,471 млн тонн.
Такую динамику можно объяснить эффективной работой соглашения ОПЕК+ по ограничению добычи нефти, заявил в эфире НСН член комитета по энергетической стратегии Торгово-промышленной палаты России, ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников Рустам Танкаев.
«Соглашение, во-первых, позволило обеспечить достаточно высокие цены на нефть на мировом рынке, а во-вторых, сделать эти цены достаточно стабильными. Перепадов в 2-3 раза, как мы наблюдали, например, в 2014 году, в этом году не было. Но даже падение цен на относительно небольшую величину, где-то на 30%, уже вызвало достаточно сильную и быструю реакцию соглашения ОПЕК+. Надо полагать, что в ближайшие дни будет принято решение о снижении добычи странами ОПЕК+. Я хочу напомнить, что эти страны вместе контролируют более 95% межгосударственной торговли нефтью, и 70% межгосударственной торговли нефтепродуктами, то есть фактически являются пусть не монополистами, но очень близко к этому. Поэтому это соглашение очень эффективно и вполне эффективно может управлять рынком», — рассказал эксперт.
В то же время Соединенные Штаты пытаются в некотором смысле противодействовать усилиям стран ОПЕК+, старясь не допустить высокого роста цен. Примечательно, что президент США Дональд Трамп неоднократно призывал ОПЕК снизить цены на нефть и не сокращать добычу нефти. Как отметил собеседник НСН, усилия Штатов также приносят свои плоды.
К тому же Соединенные Штаты Америки довольно быстро наращивают производство альтернативных топлив, добавил эксперт. В первую очередь, это моторный этиловый спирт с денатурирующими добавками. По словам Танкаева, в этом году американцы произведут его в объеме около 50 млн тонн, в то время как Россия производит в год порядка 40 млн тонн бензина. Также речь идет о пропан-бутановой смеси и газойле, который получается за счет «процесса Фишера-Тропша». Как отметил эксперт, сам процесс не очень эффективный, но американцам удалось его хорошо модернизировать и сделать экономически целесообразным.
«Общий объем производства таких прочих жидких углеводородов, которые идут в основном на моторное топливо, составит в этом году примерно 300 млн тонн или 6 млн баррелей в сутки. Это больше, чем сланцевая нефть. Таким образом, Соединенные Штаты перегружают рынок предложением и способствуют снижению цен, а ОПЕК+ регулирует этот процесс за счет установления квот. При этом, конечно же, и спрос тоже меняется, но сейчас мы проходим годовой минимум спроса на нефть и нефтепродукты, поэтому не очень характерный момент. Но посмотрим, как это будет дальше. Я думаю, что при любом раскладе, при любом варианте развития событий, возможности соглашения ОПЕК+ останутся достаточно большими для того, чтобы регулировать цены на нефть на мировом рынке. Поэтому есть надежда, что прибыли в государственный бюджет России в будущем году останутся примерно на уровне этого года», — резюмировал собеседник НСН.
Отметим, что 6-7 декабря в Вене проходит встреча участников соглашения ОПЕК+. Предполагается, что на нем будет достигнута окончательная договоренность по уровням добычи нефти альянсом в 2019 году.
Напомним, что в соглашение ОПЕК+ входят все члены ОПЕК (Организация стран-экспортеров нефти), а также 11 независимых стран, в том числе Россия. В конце 2016 года страны ОПЕК+ согласились сократить добычу нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года. Договор начал действовать с января 2017 года и был продлен до конца 2018 года. В июне текущего года ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения условий соглашения, которое тогда составляло 47 процентов. Однако в последнее время участники соглашения говорили о риске переизбытка сырья на рынке в предстоящем году.