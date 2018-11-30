Страны G7 осудили Россию из-за инцидента в Керченском проливе

Главы МИД Канады, Франции, Германии, Японии, Италии, Великобритании, США и представитель ЕС приняли общее заявление, касающееся инцидента с кораблями ВМС Украины в Керченском проливе.

«Нет оправдания применению Россией военной силы против украинских кораблей и их экипажа», — говорится в заявлении.

Страны G7 призвали предотвратить любую дальнейшую эскалацию конфликта, передает RT. Министры также потребовали от России освободить задержанных украинских моряков.

Ранее генерал-майор ФСБ в запасе, член Совета по внешней оборонной политике Александр Михайлов в эфире НСН пояснил, зачем задержанных украинских моряков перевели в Москву.