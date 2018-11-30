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Страны БРИКС обозначили общие позиции по реформированию ВТО

30 Ноября 2018 в 20:23
Страны БРИКС обозначили общие позиции по реформированию ВТО

Руководители стран БРИКС по результатам состоявшейся здесь сегодня неформальной встречи обозначили общие позиции по реформированию ВТО, говорится в коммюнике, обнародованном после мероприятия, которое состоялось в преддверии саммита G20.

Лидеры договорились отстаивать ключевые ценности и базовые принципы ВТО. Всемирная торговая организация должна служить олицетворением интересов всех членов организации и, в особенности, членов, которые относятся к развивающимся странам, передает «Синьхуа»

Ранее НСН сообщала, что президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин обсудят на саммите G20 в Аргентине пути разрешения торговых споров. Об этом сообщил заместитель министра коммерции Китая Ван Шоувэнь. По его словам, КНР надеется, что двусторонние переговоры с лидером Соединенных Штатов будут успешными и окажут значительное влияние на отношения двух стран.

Однако, с учетом нынешних тенденций, ожидать от переговоров значительного прогресса в отношениях США и Китая, фактически находящихся в состоянии торговой войны, не стоит, заявил НСН главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор экономических наук Владимир Васильев.

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