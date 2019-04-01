Стоимость ОСАГО будут рассчитывать по-новому

C 1 апреля в России вступят в силу изменения в систему расчета коэффициента аварийности бонус-малус (КБМ) полисов ОСАГО.

Как пишет РИА ФАН, теперь он будет присваивать один раз в год. Уточняется, что скидка будет сохраняться и в случае перерыва в вождении. По мнению экспертов, изменения помогут избежать ошибок при расчете стоимости ОСАГО для водителей.

Кроме того, теперь российские водители смогут самостоятельно выбрать компанию, в которой планируют приобрести полис ОСАГО. Сделать это можно будет через Российский союз автостраховщиков, сообщает Ura.ru. Ранее система делала это автоматически.

Ранее президент Всероссийского союза автостраховщиков Игорь Юргенс в эфире НСН поддержал идею Минфина исключить вождение в состоянии алкогольного опьянения из цены ОСАГО.