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Стоимость ОСАГО будут рассчитывать по-новому

1 Апреля 2019 в 09:02
Стоимость ОСАГО будут рассчитывать по-новому

C 1 апреля в России вступят в силу изменения в систему расчета коэффициента аварийности бонус-малус (КБМ) полисов ОСАГО.

Как пишет РИА ФАН, теперь он будет присваивать один раз в год. Уточняется, что скидка будет сохраняться и в случае перерыва в вождении. По мнению экспертов, изменения помогут избежать ошибок при расчете стоимости ОСАГО для водителей.

Кроме того, теперь российские водители смогут самостоятельно выбрать компанию, в которой планируют приобрести полис ОСАГО. Сделать это можно будет через Российский союз автостраховщиков, сообщает Ura.ru. Ранее система делала это автоматически.

Ранее президент Всероссийского союза автостраховщиков Игорь Юргенс в эфире НСН поддержал идею Минфина исключить вождение в состоянии алкогольного опьянения из цены ОСАГО.

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