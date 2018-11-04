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«Стержень генетической памяти». Путин о патриотизме

4 Ноября 2018 в 15:02
«Стержень генетической памяти». Путин о патриотизме

Высокие идеалы патриотизма имеют в России особую ценность, потому что на них основана непобедимая сила духа народа. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на церемонии наград в Кремле.

«Чувство патриотизма - важнейшая часть общенациональной культуры, стержень нашей генетической памяти», - заявил глава государства.

Путин отметил, что эти традиции всегда вдохновляли людей на совершение героических поступков и создание подлинных шедевров, в чем он смог убедиться ранее во время посещения выставки Сокровища музеев России» в Манеже.

Президент сраны подчеркнул, что отмечаемый 4 ноября День народного единства имеет для россиян большое духовное и нравственное значение, потому что знаменует верность Отечеству, готовность защищать его и трудиться ради процветания страны, пишет ТАСС.

Ранее директора Института политической социологии Вячеслава Смирнова в эфире НСН объяснил, почему россияне за последний год почувствовали большую ответственность за происходящее в стране.

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