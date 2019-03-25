Понедельник
25 марта
USD 63.77
EUR 72.59
Горячие новости

Стас Барецкий собрался в губернаторы Петербурга

25 Марта 2019 в 10:12
Стас Барецкий собрался в губернаторы Петербурга

Музыкант и шоумен Стас Барецкий заявил НСН о своем намерении баллотироваться на пост губернатора Санкт-Петербурга.

«На выборах губернатора Санкт-Петербурга я буду баллотироваться от партии ЛДПР в качестве губернатора. Владимир Вольфович одобрил и поддержал мое решение, так как я являюсь старейшим участником партии и состою в её рядах с 2000 года», — сообщил шоумен.

Ранее шоумен Стас Барецкий на пресс-конференции НСН рассказал о подготовке к съемкам фильма «Брат-3» и заявил, что на съемку этой части картины у него занимал деньги Алексей Балабанов.

Напомним, что выборы губернатора Санкт-Петербурга состоятся в единый день голосования, 8 сентября. В октябре прошлого года президент России Владимир Путин освободил от должности губернатора Северной столицы Георгия Полтавченко. На его место пришёл Александр Беглов.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.