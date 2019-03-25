Стас Барецкий собрался в губернаторы Петербурга

Музыкант и шоумен Стас Барецкий заявил НСН о своем намерении баллотироваться на пост губернатора Санкт-Петербурга.

«На выборах губернатора Санкт-Петербурга я буду баллотироваться от партии ЛДПР в качестве губернатора. Владимир Вольфович одобрил и поддержал мое решение, так как я являюсь старейшим участником партии и состою в её рядах с 2000 года», — сообщил шоумен.

Ранее шоумен Стас Барецкий на пресс-конференции НСН рассказал о подготовке к съемкам фильма «Брат-3» и заявил, что на съемку этой части картины у него занимал деньги Алексей Балабанов.



Напомним, что выборы губернатора Санкт-Петербурга состоятся в единый день голосования, 8 сентября. В октябре прошлого года президент России Владимир Путин освободил от должности губернатора Северной столицы Георгия Полтавченко. На его место пришёл Александр Беглов.

