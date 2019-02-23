Стало известно соотношение числа мужчин и женщин в России

Росстат опубликовал данные о соотношении числа мужчин и женщин, проживающих в России в 2018 году. Так, на 1000 мужчин в среднем приходилось 1156 женщин, сообщает RT.

Росстат сделал анализ соотношения полов для различных возрастных групп. Наименьшая разница зафиксирована для россиян в возрасте до 34 лет. На 1000 приходится около 960 женщин.

Количество женщин в статистических замерах увеличивается, начиная с группы 35—39 лет. В этой категории число представительниц прекрасного пола составляет 1027 человек.

Самая большая разница отмечена специалистами Росстата в возрастной группе 70 лет и старше - 1000 мужчин приходится 2377 женщин.

К началу 2018 года в России проживало 78,7 млн женщин и 68,1 млн мужчин.

Ранее профессор Академии труда и социальных отношений, доктор экономических наук Андрей Гудков в беседе НСН заявил, что демографический кризис приведет Россию в болото.

