Юрист рассказала, почему у «Брата-3» не смогут отнять название

Юрист рассказала во время пресс-конференции НСН, что слово «брат» обозначает родственную связь.

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит пресс-конференция на тему: «Брат-3»: Стас Барецкий замахнулся на легенду».

Поклонники творчества режиссера Алексея Балабанова и актера Сергея Бодрова-младшего выступают против съемок нового фильма «Брат-3» в связи с тем, что его создатели не планируют приглашать к участию актеров из фильмов «Брат» и «Брат-2», но намерены задействовать людей с криминальным прошлым.

В составе участников новой ленты заявлены Стас Барецкий, Анастасия Волочкова, Никита Джигурда, Кирилл Терешин.

Юрист Оксана Федкович рассказала НСН, что название фильма не может являться чьей-то собственностью, так как обозначает родственную связь.

«Фильм является объектом интеллектуальной собственности, аудиовизуальным произведением. Он включает в себя большое количество самостоятельных объектов интеллектуальной собственности. В соответствии с законом, авторами аудиовизуального произведения являются режиссер-постановщик, автор сценария, композитор. Отсутствие прав на использование одного из объектов в составе готового фильма может повлечь возможность неиспользования фильма в целом. Стас заинтересован в приобретении прав, если будет необходимость. Ознакомившись с сценарием, можно понять, что данный фильм не является продолжением фильмов "Брат" и "Брат 2". Это произведение - независимое. Сходство в идее. Но идея к объектам авторского права не относится. Вправо на использование слова "Брат" не может принадлежать никому. Оно никогда не будет зарегистрировано, потому что обозначает родственную связь», - отметила юрист.

Ранее Стас Барецкий рассказал, что Балабанов брал у него деньги на съемку «Брат-3», но не отдал, потому что умер. Теперь, по словам Барецкого, ему нужно отдавать чужой долг представителям ритуальных услуг.