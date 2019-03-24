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Стало известно, когда Назарбаев сообщил Путину о своей отставке

24 Марта 2019 в 16:50
Стало известно, когда Назарбаев сообщил Путину о своей отставке

О сложении президентских полномочий Нурсултан Назарбаев сообщил российскому лидеру Владимиру Путину незадолго до телетрансляции своего решения, сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

Глава Казахстана проинформировал президента России за несколько часов до выступления в телефонном разговоре.

«Нурсултан Абишевич звонил сам. Собственно, они часто созваниваются по мере необходимости. Это было всегда в последние годы», — уточнил Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

Россия и Казахстан ведут работу по организации переговоров с новым руководителем Казахтана, который «является очень важным партнером России».

Напомним, экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил о сложении полномочий 19 марта. Обязанности главы государства возложены на бывшего спикера парламента Касым-Жомарта Токаева.

Ранее экс-мэр Москвы Юрий Лужков рассказал НСН, сколько придется потратить Казахстану, чтобы переименовать столицу государства из Астаны в Нур-Султан.

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