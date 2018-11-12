Стало известно имя нового капитана сборной России по футболу

Капитаном сборной России по футболу в ближайших матчах с командами Германии и Швеции назначен полузащитник ФК «Краснодар» Юрий Газинский. Об этом рассказал главный тренер Станислав Черчесов. Такое решение принято из-за травмы нападающего петербургского «Зенита» Артем Дзюба. Выходивший в последних матчах с капитанской повязкой бомбардир останется в России и на предстоящие игры не полетит.

Напомним, товарищеский матч сборной России со сборной Германии состоится 15 ноября в Лейпциге. В Лиге наций УЕФА национальная команда сыграет со Швецией 20 ноября в городе Сольна.