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Стало известно имя нового капитана сборной России по футболу

12 Ноября 2018 в 20:01
Стало известно имя нового капитана сборной России по футболу
Капитаном сборной России по футболу в ближайших матчах с командами Германии и Швеции назначен полузащитник ФК «Краснодар» Юрий Газинский. Об этом рассказал главный тренер Станислав Черчесов. Такое решение принято из-за травмы нападающего петербургского «Зенита» Артем Дзюба. Выходивший в последних матчах с капитанской повязкой бомбардир останется в России и на предстоящие игры не полетит.

Напомним, товарищеский матч сборной России со сборной Германии состоится 15 ноября в Лейпциге. В Лиге наций УЕФА национальная команда сыграет со Швецией 20 ноября в городе Сольна.

Ранее известный футбольный фанат Вася Киллер с экс-главный санитарный врач Геннадий Онищенко поспорили в эфире НСН о возвращении пива на стадионы.

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